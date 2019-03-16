На дорогах Ижевска начались работы по устранению ям

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-16T12:10:37+03:00

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В Ижевске начались работы по устранению ям на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Работы выполняются подрядными организациями в рамках контрактов на содержание дорог. Уже составлен перечень проблемных участков и график устранения дефектов асфальта. У подрядчиков есть в распоряжении рециклеры, а каждая выбоина, не соответствующая нормативам, в соответствии с технологией, очищается от грязи и пыли с помощью воздуходува, осушается газовой горелкой, затем ее заполняют литым асфальтом, - пояснил начальник городской службы благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Сырбов.

За прошедшую неделю ремонтные работы проводились на улицах: ул. Кирова, ул. Пушкинская, ул. 10 лет Октября, ул. М. Горького, на мосту через реку Иж, ул. Строителей, ул. Клубная, ул. Гагарина, ул. Ворошилова, ул. Весенняя, пр. Копровый, перекрестках улиц Ленина и Удмуртская, М. Горького и Советская, К. Либкнехта и К. Маркса, Воткинском и Славянском шоссе, Южной набережной.

Напоминаем, что в случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию и ремонту дорог, горожане могут обратиться в следующие службы: информационно-диспетчерская служба 072, с мобильного телефона - 998-072. МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78.

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ИСТОЧНИК KP.RU