Дмитрий Мусин покинул пост главного федерального инспектора по Удмуртии
В Удмуртии пост главного федерального инспектора покинул Дмитрий Мусин после 7 лет работы. Исполняющим обязанности назначен чиновник из Нижнего Новгорода Григорий Сергеев. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального ГФИ.
Отметит, что Григорий Сергеев займет должность уже завтра, 18 марта. Ранее он работал федеральным инспектором по Нижегородской области аппарата полномочного представителя президента России в ПФО.
О том, где продолжит карьеру Дмитрий Мусин, не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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