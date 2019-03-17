Дмитрий Мусин покинул пост главного федерального инспектора по Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-17T09:45:55+03:00

Его место займет чиновник из Нижнего Новгорода

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В Удмуртии пост главного федерального инспектора покинул Дмитрий Мусин после 7 лет работы. Исполняющим обязанности назначен чиновник из Нижнего Новгорода Григорий Сергеев. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального ГФИ.

Отметит, что Григорий Сергеев займет должность уже завтра, 18 марта. Ранее он работал федеральным инспектором по Нижегородской области аппарата полномочного представителя президента России в ПФО.

О том, где продолжит карьеру Дмитрий Мусин, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU