2019-03-16T12:46:04+03:00
Спорт

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова примет участие в первом ледовом шоу «Чемпионы на льду»

Шоу пройдет 20 апреля в Краснодаре
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/azagitovaФото: instagram.com/azagitova
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Фигуристка из Ижевска Алина Загитова примет участие в первом ледовом шоу своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Об этом сообщает портал спорт экспресс.

Ледовое шоу состоится 20 апреля в Краснодаре, в нем примут участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Даниил Самсонов, Камила Валиева, а также приглашенные звезды фигурного катания: Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Александра Степанов, Иван Букин, Максим Ковтун.

Шоу Этери Тутберидзе это именно то, что ждали поклонники фигурного катания.

Напомним, совсем скоро пройдет чемпионат мира по фигурному катанию в Японии, на котором выступит Алина Загитова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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