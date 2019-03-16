Фигуристка из Ижевска Алина Загитова примет участие в первом ледовом шоу «Чемпионы на льду»

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-16T12:46:04+03:00

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Фигуристка из Ижевска Алина Загитова примет участие в первом ледовом шоу своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Об этом сообщает портал спорт экспресс.

Ледовое шоу состоится 20 апреля в Краснодаре, в нем примут участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Даниил Самсонов, Камила Валиева, а также приглашенные звезды фигурного катания: Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Александра Степанов, Иван Букин, Максим Ковтун.

Шоу Этери Тутберидзе это именно то, что ждали поклонники фигурного катания.

Напомним, совсем скоро пройдет чемпионат мира по фигурному катанию в Японии, на котором выступит Алина Загитова.

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ИСТОЧНИК KP.RU