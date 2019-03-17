Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала пятой в эстафетной гонке на чемпионате мира

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-17T12:40:09+03:00

Ее кандидатура была единственным неизвестным элементом в составе

Изменить размер текста: A A

Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе женской эстафетной сборной заняла 5 место на чемпионате мира по биатлону. Соревнования прошли 16 марта в шведском Эстерсунде.

От лидеров гонки - четверки из Норвегии- российские биатлонистки отстали на 43,6 секунд, использовав 12 дополнительных патронов. Второе место заняли шведки, а третье - украинки.

Как Ульяна сообщила порталу news.sportbox.ru, она узнала о том, что заявлена в состав, за два дня до старта.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевчанки тратят на салоны красоты 3700 рублей в месяц

ИСТОЧНИК KP.RU