Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала пятой в эстафетной гонке на чемпионате мира
Ее кандидатура была единственным неизвестным элементом в составе
ФОТО: sportur.ru
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Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе женской эстафетной сборной заняла 5 место на чемпионате мира по биатлону. Соревнования прошли 16 марта в шведском Эстерсунде.
От лидеров гонки - четверки из Норвегии- российские биатлонистки отстали на 43,6 секунд, использовав 12 дополнительных патронов. Второе место заняли шведки, а третье - украинки.
Как Ульяна сообщила порталу news.sportbox.ru, она узнала о том, что заявлена в состав, за два дня до старта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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