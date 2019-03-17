2019-03-17T14:46:31+03:00
Общество

С заботой из Удмуртии: закон о дефибрилляторах в общественных местах приняли в первом чтении

Госдума поддержала инициативу
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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В Госдуме России поддержали инициативу законодателей из Удмуртии, которые предложили устанавливать дефибрилляторы в общественных местах. Инициатива позволит спасаь людей при внезапной остановке сердца.

Законопроект в первом чтении приняли 14 марта. При его разработке создатели ориентировались на опыт других стран. Помочь людям, у которых внезапно остановилось сердце, могут и люди без медицинского образования: прибор сам считает кардиограмму и определит, нужен ли человеку разряд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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