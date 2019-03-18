2019-03-18T06:01:28+03:00
Здоровье

В Удмуртии зафиксирован первый случай заражения корью

Речи о начале эпидемии пока нет
Екатерина АРДАШЕВА
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С апреля по октябрь в республике пройдет подчищающая иммунизацияС апреля по октябрь в республике пройдет подчищающая иммунизацияФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В Удмуртии зафиксирован первый случай заболевания корью в 2019 году, об этом сообщила пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Как утверждают медики, корь была «привозная», о вспышке заболеваемости в Удмуртии речи пока не идет.

В прошлом году в республике отмечалось семь случаев заражения, и они также носили завозной характер.

Всего за 2018 год в Удмуртии было вакцинировано от кори 23 331 человек, в том числе 20 307 детей, и ревакцинировано 36 320 человек, в том числе 22 412 детей. В 2019 году уже успели вакцинировать 3026 человек, в том числе 2 654 детей, и ревакцинировать 4 729 человек, в том числе 3 592 детей.

С апреля по октябрь в республике пройдет так называемая подчищающая иммунизация, то есть, привиться от кори появится возможность у тех, кто не успел этого сделать – по плану это 6000 человек - 4 500 взрослых и 1 500 детей.

Роспотребнадзор напоминает: корь – это тяжелое, высокозаразное вирусное заболевание, часто сопровождающееся серьезными осложнениями. При заражении корью категорически нельзя заниматься самолечением. Самым доступным и эффективным методом борьбы с инфекцией является вакцинация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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