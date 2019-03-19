Подростки из ижевского детского дома и школы футбола побывали на закрытой тренировке сборной России по футболу
14 марта воспитанники ижевского детского дома и школы футбола поехали в Москву. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Семеро перспективных футболистов спортивной школы Олимпийского резерва «ФК «Зенит-Ижевск» и семеро воспитанников ижевского детского дома поехали посмотреть на игру команд «Локомотив» - Краснодар, которая состоялась 17 марта. Также побывали на закрытой тренировке футболистов.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Напомним, ранее, 4 марта в Ижевск приезжали легендарные футболисты Алексей Смертин, Дмитрий Сенников и Питер Одемвингие.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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