ПАО Сбербанк и компания «Талан» подписали соглашение о финансировании на 57 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-03-21T11:48:44+03:00

В рамках соглашения компания планирует строительство 57 новых объектов в 14 регионах России по счетам эскроу

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ПАО Сбербанк и федеральный застройщик «Талан» заключили соглашение о финансировании строительства проектов с использованием эскроу-счетов на общую сумму 56,8 млрд рублей. В рамках соглашения «Талан» планирует строительство 57 новых объектов в 14 регионах России.

Ранее ПАО Сбербанк предоставил пилотный в России бридж-кредит компании «Талан» на сумму в 200 млн рублей для приобретения новой площадки под строительство. Это стало возможным благодаря тому, что компания «Талан» совместно с ПАО Сбербанк первой в России начала масштабно реализовывать несколько проектов с использованием счетов эскроу.

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В 2018 году ПАО Сбербанк уже открыл кредитные линии федеральному девелоперу «Талан». Первая из них - в размере 1,7 млрд рублей на строительство ЖК «Счастье» в Перми, вторая - в размере 640 млн рублей в г. Набережные Челны на строительство новой очереди ЖК «Притяжение». Квартиры в данных объектах реализуются через счета эскроу.

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Компания «Талан» – федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,5 млн кв. м в 14 регионах России. С 2017 года компания перешла на стандарты МСФО. За все время работы обеспечила жильем более 25 000 человек. Одной из первых среди застройщиков перешла на ДДУ с использованием эскроу-счетов.

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Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на «Талан»-ижевск.рф. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик ««Талан»-ИЖЕВСК» (ИНН 1831081441, Ижевск, Красноармейская, 86).

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ИСТОЧНИК KP.RU