Молодой человек нашел в Ижевске потерявшегося котика и устроил ему фотосессию

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-23T09:46:45+03:00

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История о том, что бывает, когда фотограф находит бездомного котика! Житель Ижевска Ильяс Бекмансуров прогуливался с собакой по улице Нагорная (Ленинский район), и вдруг приметил в меру упитанного вислоухого котика. Черныш сидел в снегу под кустами и боялся показать нос. Видно было, что котик домашний. Сердце молодого человека дрогнуло, и он решил временно забрать его к себе.

Фото: Ильяс Бекмансуров

- Оказалось, что этот Бандит совсем не бандит, а абсолютно спокойный кот. И вот Пират уже отогревается и мирно спит у меня дома, благо что отец увез собаку покорять снежные просторы северных районов Удмуртии. А я бы не был собой если бы не воспользовался моментом и не пофоткал бы Вискаса. Маркиз оказался на удивление терпеливым котом и стойко выдержал блеск вспышек и мое присутствие, - рассказал Ильяс.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фотосессия получилась действительно прекрасная. Котик показывает, кажется, всю гамму эмоций. Кстати, сейчас ищутся хозяева этого Пирата. Если вы узнали своего питомца, то свяжитесь с Ильясом.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

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ИСТОЧНИК KP.RU