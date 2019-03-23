2019-03-23T13:56:02+03:00
Общество

В Ижевске нашлись хозяева черного котика, которому устроили фотосессию

Ребенок увидел новости про питомца и тут же сообщил о них родителям
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Ильяс БекмансуровФото: Ильяс Бекмансуров
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История о том, как одна фотосессия помогла найти хозяев черного котика. Напомним, фотограф из Ижевска Ильяс Бекмансуров во время прогулки с собакой встретил вислоухого красавца, который сидел в кустах. Видно было, что кот домашний и боится улицы. Тогда молодой человек сделал целую фотосессию для него и стал искать хозяев.

- Кот абсолютно спокойно себя вел в доме. Правда отказывался от еды, но смог поспать в тепле. К сожалению, долго не смог держать его у себя, так как есть овчарка. Поэтому 23 марта отдал на передержку. В этот момент кот сильно обижался на меня, - с улыбкой рассказывает Ильяс.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Яркие и интересные снимки черныша привлекли к себе внимание журналистов, которые опубликовали новости, которые позже прочтет 4-летний Витя.

- Это мой сын. Он взял телефон у мужа, чтобы посмотреть всякие видео, а случайно открыл городские новости, где и на первый план вышла фотография нашего Тоши. На всю квартиру тогда закричал: «Это Тоша!», - рассказывает Ольга Васильева.

Как оказалось, семья вместе с котом ездила в гости. 21 марта, пока переносили вещи из квартиры в дом, Тоша сбежал. Было уже темно на улице и котика не смогли найти.

- А сегодня (23 марта – Прим.ред.) у нашего Виктора день рождения. Вот, 4 года исполняется. Получился еще один подарок, - рассказывает Ольга.

Фото: Ольга Васильева

Фото: Ольга Васильева

Тоша живет в семье полгода. Они купили вислоухого уже взрослым, и он быстро адаптировался. Даже выбрал себе любимца из семьи – мужа Ольги. Когда тот возвращается домой после работы, обязательно встречает мужчину радостным мярганьем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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