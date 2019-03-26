Сборная Удмуртии по биатлону заняла второе место в эстафетной гонке на первенстве России

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-26T09:02:20+03:00

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Сборная Удмуртии в составе Анастасии Кайшевой, Илоны Знаковой и Кристины Егоровой завоевала серебро в эстафетной гонке на первенстве России в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает портал спорт Удмуртии.

- Приятно завоевывать серебро в заключительной гонке юниорского первенства сезона 2018/2019. Но вдвойне приятнее завоевать медаль в эстафете. Классно разделять радость со своей командой. Сегодня Удмуртия с серебром. Спасибо за работу Кристина Егорова и Илона Знакова, - написала на своей странице в инстаграм Анастасия Кайшева.

Фото: спорт Удмуртии

Первой пришла команда из Тюменской области и бронзу завоевала команда из Красноярского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU