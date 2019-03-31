Фигуристка из Ижевска Алина Загитова выступала на чемпионате России с серьезной травмой
Причиной проигрыша на чемпионате России по фигурному катанию олимпийской чемпионки из Ижевска Алины Загитовой могла стать серьезная травма. Как сообщают в teamzagitova в «Инстаграм», у спортсменки был ожог правой ноги второй степени.
Фото: instagram.com (teamzagitova)
- Первое что мы сделали, узнали у самой Алины - правда ли это. Она подтвердила, - сказано в посте.
К чемпионату мира фигуристка уже залечила травму и продемонстрировала блестящее выступление, завоевав первое место.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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