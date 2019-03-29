Кукольники сделали уменьшенную копию фигуристки из Удмуртии Алины Загитовой
Компания, которая занимается торговлей и изготовлением кукол создала уменьшенную копию фигуристки из Удмуртии Алины Загитовой.
- Друзья вот и настал тот миг, когда мы представляем вам куклу в образе нашей потрясающей фигуристки Алины Загитовой. Мы будем очень рады подарить Алине её кукольный образ надеемся она ей понравится, - написали авторы куклы в инстаграме.
На данный момент кукла в единственном экземпляре, но мастера надеются, что можно будет создать целую серию, и все фанаты смогут приобрести ее.
Напомним, Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию 2019!
Почему Алина Загитова лучшая? Что она такое делает на льду? И как смотреть фигурное катание, если ничего не понятно? «Комсомолка» решила попробовать ответить на все эти вопросы вместе со специалистами.
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Стало известно, сколько получила Алина Загитова за золото на чемпионате мира-2019 в Японии.
Алина Загитова с Алексеем Ягудиным 2019 3 23.Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice
ИСТОЧНИК KP.RU
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