Фигуристка из Ижевска Алина Загитова приняла участие в фотосъемке для журнала в Японии

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-01T13:00:23+03:00

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Фигуристка из Ижевска Алина Загитова, чемпионка мира, приняла участие в фотосъемке для журнала в Японии Numero. Об этом спортсменка написала на своей странице в инстаграм.

- На днях у меня была фотосъёмка для одного модного журнала в Японии. Примерила образы Dior, Dolce&Gabbana, Givenchy и McQueen. Спасибо за предоставленную возможность и, конечно, мейкап - было здорово. Ждём больше фотографий в конце апреля, - написала Алина Загитова.

Фото: инстаграм Алины Загитовой

Номер журнала выйдет 26 апреля, в котором будут опубликованы интервью и фотосессия Чемпионки мира 2019 года Алины Загитовой Это ценный проект, реализованный в сотрудничестве с Shiseido.

Напомним, Чемпионка мира Алина Загитова рассказала, с чем ей пришлось столкнуться перед Чемпионатом мира.

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Star One Ice_Alina Zagitova 2019 3 31 чемпионка мира, олимпийская чемпионка на шоу в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU