2019-03-28T11:01:52+03:00
Спорт

Чемпионка мира 2019 из Ижевска Алина Загитова посетила штаб-квартиру компании SHISEIDO

Она является глобальным послом SHISEIDO
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/azagitovaФото: instagram.com/azagitova
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Чемпионка мира 2019 года фигуристка из Ижевска Алина Загитова после чемпионата посетила штаб-квартиру компании SHISEIDO. Она является глобальным послом компании.

Спортсменка впервые посетила головной офис в Токио и была встречена президентом компании Масахико Уотани. Алина приняла участие в мастер-классе по макияжу. Господин Уотани поздравил Алиночку с блестящей победой на чемпионате мира, а Алина подарила ему коньки с автографом!

- В свободное время я хожу гулять с Масару, она очень выросла и уже весит больше 25 кг. Недавно я научила ее прыгать сальхов. У нее получается - делает на 5+. Также иногда сижу в Instagram, рисую картины. Очень люблю краситься и придумывать интересный макияж, - поделилась со зрителями Алина.

Фото: instagram.com/azagitova

Фото: instagram.com/azagitova

Сейчас в инстаграме фигуристки начали появляться фотографии, как она гуляет по Токио. Совсем скоро она примет участие в шоу Этери Тутберидзе.

Фото: instagram.com/azagitova

Фото: instagram.com/azagitova

Напомним, Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию 2019!

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Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова могла не попасть на чемпионат мира.

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Чемпионка мира 2019 Алина Загитова в штаб-квартире косметической компании SHISEIDO.

ИСТОЧНИК KP.RU

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