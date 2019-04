«Пять выходов на лед за одно шоу!»: как Елизавета Туктамышева из Удмуртии готовится к командному ЧМ

Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева примет участие в командном чемпионате мира, который пройдет в Японии с 11 по 14 апреля. На данный момент она выступает в серии шоу Stars on ice в Японии.

- Утром репетиция, вечером выход в прологе шоу, потом она катается три раза в середине шоу - два своих номера плюс один групповой, затем - выступление в финале. То есть пять выходов на лед за одно шоу, - цитирует тренера Елизаветы ТАСС.

В командном чемпионате мира примут участие спортсмены из шести стран с наивысшим рейтингом в сезоне-2018/19 - России, США, Японии, Франции, Италии и Канады.

В заявке сборной России: мужчины - Михаил Коляда, Александр Самарин, женщины - Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, пары - Наталья Забияко/Александр Энберт, танцы - Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Elizaveta TUKTAMYSHEVA - You Don't Love Me - Stars On Ice 2019 - Елизавета Туктамышева принимает участие в серии шоу в Японии .