Библиотеку-филиал им. Н.К. Крупской в Ижевске будут ремонтировать

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-02T13:55:42+03:00

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Библиотеку-филиал им. Н.К. Крупской, которая находится по улице Автозаводской, включат в перечень объектов, подлежащих ремонту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев посетил библиотеку 2 апреля, во вторник. Он осмотрел зал, который нуждается в ремонте, а также познакомился с работой учреждения.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

- Библиотека будет включена в перечень социальных объектов, подлежащих ремонту в этом году. После того как будет проверена достоверность сметной документации, проведены необходимые расчеты, мы составим график выполнения ремонтных работ. Важно успеть сделать это в летние месяцы, пока позволяют погодные условия, - пояснил глава города.

Библиотека была открыта в 1975 году, капремонт в ней не проводился ни разу. С 2014 года из-за протеканием крыши зал семейного досуга не эксплуатируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU