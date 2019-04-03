Яму на улице Советской в Ижевске устранили
В Ижевске в ночь со 2 на 3 апреля дорожные службы устранили провал на улице Советской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Дорожные службы приняли меры по устранению провала на улице Советской. При установлении стабильных положительных температур будет проведено асфальтирование данного участка, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Напомним, 1 апреля, вечером в яму попали две машины. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал ситуацию (продолжение).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Все дороги в Ижевске будет ремонтировать одна компания.
- Миндортранс Удмуртии обязался учесть топ-10 убитых дорог, при составлении плана работ на 2020 год.
- Все отремонтированные в 2018 году дороги в Удмуртии будет проверять специальная комиссия. Когда начнутся проверки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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