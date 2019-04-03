Яму на улице Советской в Ижевске устранили

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-03T11:56:58+03:00

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В Ижевске в ночь со 2 на 3 апреля дорожные службы устранили провал на улице Советской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Дорожные службы приняли меры по устранению провала на улице Советской. При установлении стабильных положительных температур будет проведено асфальтирование данного участка, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Напомним, 1 апреля, вечером в яму попали две машины. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал ситуацию (продолжение).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Все дороги в Ижевске будет ремонтировать одна компания.

- Миндортранс Удмуртии обязался учесть топ-10 убитых дорог, при составлении плана работ на 2020 год.

- Все отремонтированные в 2018 году дороги в Удмуртии будет проверять специальная комиссия. Когда начнутся проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU