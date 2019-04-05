2019-04-05T11:42:23+03:00
Общество

11 апреля в Ижевске на ж/д вокзале пройдет акция «Сирийский перелом»

Приедет эшелон трофейной военной техники
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевск, на железнодорожный вокзал, 11 апреля прибудет эшелон трофейной военной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На главном перроне у первого пути с 12:50 до 14:50 пройдет акция «Сирийский перелом». Она приурочена к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

- Эшелон состоит из тепловоза, пяти пассажирских вагонов, пяти багажных вагонов и десяти открытых платформ. На девяти платформах размещена трофейная техника, захваченная у бандитов запрещенного «исламского государства». Один багажный вагон отведен под передвижной магазин «Военторга», где продаются армейские сувениры. Второй - под выставку картин Студии военных художников им. Грекова и материалов РИА «Армия России». Два багажных вагона содержат малогабаритные трофейные образцы техники и вооружения, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Во время мероприятия экскурсоводы расскажут об экспозиции, а также творческая бригада покажет патриотические номера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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