11 апреля в Ижевске на ж/д вокзале пройдет акция «Сирийский перелом»

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-05T11:42:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевск, на железнодорожный вокзал, 11 апреля прибудет эшелон трофейной военной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На главном перроне у первого пути с 12:50 до 14:50 пройдет акция «Сирийский перелом». Она приурочена к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

- Эшелон состоит из тепловоза, пяти пассажирских вагонов, пяти багажных вагонов и десяти открытых платформ. На девяти платформах размещена трофейная техника, захваченная у бандитов запрещенного «исламского государства». Один багажный вагон отведен под передвижной магазин «Военторга», где продаются армейские сувениры. Второй - под выставку картин Студии военных художников им. Грекова и материалов РИА «Армия России». Два багажных вагона содержат малогабаритные трофейные образцы техники и вооружения, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Во время мероприятия экскурсоводы расскажут об экспозиции, а также творческая бригада покажет патриотические номера.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Комсомолка» выяснила, как ижевчане относятся к закону о «тихом часе».

- Чем могло бы обернуться поражение на чемпионате мира в Японии для Алины Загитовой.

- Провал на улице Советской в Ижевске продолжают ликвидировать.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU