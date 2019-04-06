Администрация Ижевска проверила дома, которые страдают во время паводка
Администрация Ижевска проверила дома, которые ежегодно страдают во время паводка. Причиной проверки стали публикации в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
4 апреля, в пятницу, представители администрации Первомайского района города посетили район «Болота», а именно, дома №25 и №27 по улице Жечева. По информации, которую разместили в СМИ, эти дома ежегодно страдают во время паводка.
- При обследовании домов 4 апреля специалисты подтопления не зафиксировали, обращений от жителей домов не поступало. Во избежание поступления воды в жилые дома была откачана вода с проезжей части дороги и произведена ее отсыпка щебнем. Кроме того, сегодня будет произведена откачка лужи с придомовой территории, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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ИСТОЧНИК KP.RU
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