Администрация Ижевска проверила дома, которые страдают во время паводка

СЕГОДНЯ 08:24 2019-04-06T08:24:23+03:00

В районе «Болота» многие дома во время паводка подтапливает

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Администрация Ижевска проверила дома, которые ежегодно страдают во время паводка. Причиной проверки стали публикации в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

4 апреля, в пятницу, представители администрации Первомайского района города посетили район «Болота», а именно, дома №25 и №27 по улице Жечева. По информации, которую разместили в СМИ, эти дома ежегодно страдают во время паводка.

- При обследовании домов 4 апреля специалисты подтопления не зафиксировали, обращений от жителей домов не поступало. Во избежание поступления воды в жилые дома была откачана вода с проезжей части дороги и произведена ее отсыпка щебнем. Кроме того, сегодня будет произведена откачка лужи с придомовой территории, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

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ИСТОЧНИК KP.RU