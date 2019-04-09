Детский театр из Удмуртии стал лауреатом международного фестиваля «Русская классика в Латвии»

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-09T15:08:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Детский театр «Точка» из Сарапула стал лауреатом XXII международного фестиваля «Русская классика в Латвии». Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Фестиваль, куда приехали детские и молодежные любительские театральные коллективы из России, Латвии, Литвы, Эстонии, Франции, Италии, Белоруссии и Польши, проходил в Риге с 28 марта по 7 апреля 2019 года.

Целью проекта является сохранение и развитие русского языка на территории Латвии, популяризация русского любительского театра в Европе, налаживание творческих связей между любительскими школьными и юношескими театральными коллективами России и стран Европы, пропаганда русской классической и современной драматургии в Европе.

По результатам фестиваля коллектив вернулся из Риги с двумя дипломами лауреатов фестиваля театров для детей и молодежи. При этом коллектив получил приглашение на фестиваль «Янтарная Заря» в Клайпеде в 2021 году.

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

- Я не знаю, когда вы успели подготовится, во сколько вы пришли на сцену, но на новой для себя площадке вы организовали такой процесс – от световой партитуры, сродни профессиональному театру, до максимальной органичности каждого участника на сцене, - сказал Михаил Али-Хусейн, который был членом жюри.

Организаторы фестиваля отметили, что участники театра самые яркие в этом году.

Напомним, 2019 год объявлен Годом театра! В честь этого «Комсомолка» начинает новый проект «Закулисье»! Мы расскажем вам, что скрывается от глаз зрителя и покажем, как создается театр.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- С какого числа в Удмуртии введут режим повышенной готовности из-за паводка? Читайте по ссылке.

- «Комсомолка» выбирает лучшего учителя Ижевска! Считаете, что ваш классный руководитель самый умный, понимающий и терпеливый? Хотите, чтобы он знал, как его ценят? Помогите ему получить крутые призы (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU