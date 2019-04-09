Поисково-спасательный отряд в Удмуртии спас двух рыбаков

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-09T15:30:36+03:00

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В Удмуртии поисково-спасательный отряд №3 Воткинска спас двух рыбаков с тонкого льда. Об этом сообщается на странице отряда.

- 5 апреля в диспетчерскую службу поступило сообщение об провалившемся под лед снегоходе и двух рыбаках, которые просят о помощи. Когда мужчины возвращались с рыбалки, их снегоход провалился под лед, когда они попытались его достать, сами чуть не провалились. После этого они решили ничего не предпринимать и звали на помощь, - сообщает отряд.

Фото: instagram.com/pssudm

Сотрудники выехали на Воткинское водохранилище в районе с. Степаново, где находились рыбаки. Они были в полутора метрах от берега, но не могли идти, так как под ними был тонкий лед. Оказалось, что снегоход из-за больших колес не утонул, но как сообщили в поисково-спасательной службе республики, доставать его не рискнули.

После спасения мужчин отвели к машине спасателей, где их обогрели и отвезли в город. От медпомощи они отказались.

Поисково-спасательная служба Удмуртии напоминает, что весенний лед опасен! Не выходите на весенний лед.

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ИСТОЧНИК KP.RU