2019-04-13T12:15:49+03:00
Общество

«Робокоп за нас»: Чичерина в Ижевске поздравила всех с Днем космонавтики

Рок-певица побывала на Концерне «Калашников»
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На днях в Ижевск приезжала знаменитая рок-певица Юлия Чичерина. Она отыграла концерт на площадке «BBQ», где исполнила программу «The Best» (16+). А еще успела сходить в Концерн «Калашников» и сфотографироваться со знаменитым роботом Игорьком, который стал интернет-мемом.

- [уничижительное наименование американцев] никогда не были и не будут на луне. Будущее за нами, робокоп за нас, космос-наш (вместе с луной) С днем космонавтики! Ура, товарищи! – подписала она фотографию.

Фото: @julia_chicherina

Фото: @julia_chicherina

Кстати, по ее словам концерт получился космический.

- Спасибо, Ижевск, за праздничный весенний вечер, было космично и как круто, что первый человек в космосе-Юра Гагарин, и круто, что самая грандиозная ложь о том, как уничтожители индейцев оказались на луне скоро раскроется, - написала она в Инстаграм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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