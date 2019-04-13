«Журавли», «Солдатка», «Майский вальс»: какие песни поют ижевчане в «Песнях нашей Победы»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-13T17:24:56+03:00

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Вторая конкурсная неделя проекта «Песни нашей Победы. Герои» завершилась в Ижевске. 183 участника уже спели военные песни, а 15 из них выступили вживую перед членами жюри.

На этой неделе в студии радио «Адам» побывало около 40 ижевчан. Среди них и Валерий Блинов. 71-летний исполнитель пришел на запись уже во второй раз: сначала спел «Журавли» и «О солдате», а теперь – «Майский вальс».

– Я не профессиональный вокалист: всю жизнь проработал на заводе, а потом ушел на пенсию и запел. В смотрах районных, городских и республиканских занимал первые места среди пенсионеров. Поэтому и решил поучаствовать. После первой записи друзья сказали: «Этого не достаточно, сходи еще», и вот я здесь, - рассказывает Валерий. – Через месяц мне – 72. О войне я, конечно, все знаю. И отец воевал, и другие родственники. Мы со школьной скамьи знали о значении тех событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/703027" frameborder="0"></iframe> Валерий. «Песни нашей Победы. Герои».

Исполнила военные песни и ижевчанка Анна. В проекте она тоже участвует второй раз. В этом году решила исполнить сразу две песни. Выбрала их не случайно.

- Первая – «До свидания, мальчики». У меня растет сын, а в настоящих условиях это может коснуться каждого, никто от этого не застрахован. А «Солдатка»… У меня, конечно, бабушка Наталья дедушку Георгия дождалась с войны, но, тем не менее, с войны он пришел на половину слепой, и она очень рано осталась вдовой с четырьмя маленькими детьми, - делится Анна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/703028" frameborder="0"></iframe> Анна. «Песни нашей Победы. Герои».

КСТАТИ!

В Удмуртии запустили флешмоб «Песни Победы всем офисом». Поучаствовать во флешмобе, посвященном Дню Победы, может любой трудовой коллектив: работники производственных предприятий и организаций, сотрудники коммерческих компаний, коллективы различных учреждений (школ, детских садов, больниц, аптек, магазинов), общественные организации, офисы. Количество человек на видео – не имеет значения.

Участникам акции необходимо исполнить военную песню, записать на видео и до 30 апреля выложить запись в социальные сети с хештегами #УдмуртияПесниПобеды и #песнипобеды_адам. Важное условие – передать «эстафетную палочку» другим компаниям и отметить их в посте. При этом исполнение песни не обязательно должно быть профессиональным. «Комсомолка» тоже присоединилась к флешмобу.

За помощь в организации проекта «Песни нашей Победы» благодарим генерального партнера ПАО «Промсвязьбанк».

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Для лиц старше 18 лет. Организатор ООО «Ариго».

Сроки акции с 4 марта по 9 мая 2019 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU