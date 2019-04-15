2019-04-15T14:14:36+03:00
Общество

Впервые в Ижевске проводится инструментальная оценка состояния дорог

Такую процедуру проводит подрядчик, который выиграл аукцион на проведение ремонта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба регионального офиса нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Фото: пресс-служба регионального офиса нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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В Ижевске впервые подрядчик, который выиграл аукцион на проведение ремонта дорог, проводит инструментальную оценку состояния дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального офиса нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: пресс-служба регионального офиса нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: пресс-служба регионального офиса нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Диагностика подразумевает отбор кернов существующего асфальтобетонного покрытия и геодезическую съемку. Отбор кернов на каждой улице выполняется с шагом в 100 метров. Это позволяет нам определить толщину покрытия на всем протяжении дороги. После сопоставления всех полученных результатов, составляются картограммы фрезерования. Это делается для того, чтобы мы к началу производства работ понимали, с какими трудностями можем столкнуться при ремонте того или иного объекта. Например, мы можем обнаружить участок с очень тонким слоем покрытия и уже не выполнять его фрезерование или делать это на минимальную толщину, - пояснил директор по производству АО «ДП «Ижевское».

Отверстия, которые образуются в результате отбора проб, дорожники заделывают на месте.

Напомним, в этом году в Ижевске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 27 объектов, общей протяжённостью 24,9 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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