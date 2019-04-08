2019-04-08T15:09:21+03:00
Общество

Ижевчане выбрали самую глубокую яму и самую «убитую» дорогу города

А также какие дороги отремонтируют в 2019 году, и что делать, если из-за плохого покрытия пострадала машина
Анастасия Захарова
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На улицу Нижнюю горожане жалуются чаще всегоНа улицу Нижнюю горожане жалуются чаще всегоФото: Анастасия Захарова
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Асфальт снова «сошел» вместе со снегом, и в соцсетях активно обсуждают«убитые» дороги. Некоторым участкам достается больше других. Мы решили спросить у читателей, какие именно трассы больше всего их беспокоят, и провели серию опросов - за основу взяли улицы, о которых нам пишут чаще всего.

Со знаком «плюс» и «минус»

«На какой дороге самая глубокая яма?» - с таким вопросом мы обратились к читателям. Большинство (25% проголосовавших) считают, что самая глубокая яма в городе - на улице Нижней. Кстати, она же победила в голосовании за самую глубокую в городе лужу. На втором месте - перекресток Ленина и 40 лет Победы. На третьем - улица Гагарина. Выделили ижевчане и Шабердинский тракт, Союзную и Цветочную - по словам горожан, ям там достаточно.

На Нижней самые глубокие ямы и лужи по мнению горожан Фото: Анастасия Захарова

На Нижней самые глубокие ямы и лужи по мнению горожанФото: Анастасия Захарова

Впрочем, улицу Цветочную выделяют не только ямы. По мнению наших читателей, ее можно назвать «стабильно плохой дорогой» - ее не ремонтировали много лет. Впрочем, уже в этом году на участке от ул. Ворошилова до ул. 9 Января должен будет пройти ремонт.

- По Цветочной постоянно ездят КамАЗы, которые снова могут «разбить» дорогу, - считает ижевчанка Мария, которая живет неподалеку.

Цветочную отремонтируют в рамках программы БКАД Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Цветочную отремонтируют в рамках программы БКАДФото: Сергей ГРАЧЕВ

Впрочем, есть в городе и улицы, ездить по которым - одно удовольствие. По мнению ижевчан, самый яркий пример - улица Пушкинская. Так, ее выбрали 30% опрошенных. Второе место заняла улица Удмуртская, третье разделили улицы 10 лет Октября и Молодежная.

Улицу Пушкинскую горожане считают образцовой Фото: Архив «КП» в Ижевске

Улицу Пушкинскую горожане считают образцовойФото: Архив «КП» в Ижевске

Какие дороги отремонтируют?

В 2019 году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ижевске отремонтируют 27 участков. На эти цели потратят 455 млн рублей. Работы начнутся в мае. Отремонтируют следующие улицы:

Многие проблемные улицы не вошли в программу БКАД Фото: Анастасия Захарова

Многие проблемные улицы не вошли в программу БКАДФото: Анастасия Захарова

ЗНАЙ!

Машина пострадала из-за плохой дороги. Что делать?

Нужно действовать как при ДТП: остановиться, вызвать ГИБДД, в идеале - сфотографировать или снять на видео происходящее. Приехавшие сотрудники ГИБДД должны зафиксировать дефект дорожного покрытия.

-Для начала нужно оценить причиненный ущерб, а после - выяснить, кт отвечает за данный участок, и подать в суд. Если не удается вычислить виноватого, иск подается к администрации города. С бюджетными организациями сложно заключить досудебное соглашение. Но подрядчики-частники обычно договариваются до суда, - прокомментировал автоюрист Андрей Демьянов.

КСТАТИ

Как заделать ямы на дорогах?

Сделать это можно двумя способами: либо подать заявку через диспетчерскую управления службы благоустройства, либо через ГИБДД.

- Чтобы добиться капитального ремонта дорог, обращения также надо составлять через администрацию города. Они ориентируются на количество обращений по каждой дороге. Теоретически можно отремонтировать дорогу за свой счет, но это очень дорого, - отметил Александр Сабатаров, представитель общественного движения «Автомобилисты Удмуртии».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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