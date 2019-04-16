У куклы, прототипом для которой стала Алина Загитова из Ижевска, появилась игрушечная Масару
Один из магазинов игрушек создал куклу, прототипом для которой стала чемпионка мира из Ижевска Алина Загитова. После того, как фигуристка приходила на программу «Вечерний Ургант» со своей любимицей – собакой Масару, производители решили сделать кукле маленькую собаку.
Фото: instagram.com/dollsempire.ru
- Чтобы куколке было не одиноко, мы добавили ей питомца, как у Алины - это щенок Масару, - написали на своей странице создатели куклы.
Куклу и ее щенка поместили в домик с подсветкой, в котором создатели игрушки планируют подарить ее Алине Загитовой. На данный момент выпущен всего один экземпляр этой куклы, но в дальнейшем компания планирует выпустить серию кукол для широкой продажи.
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Чемпионка мира Алина Загитова и Масару в Хрустальном 2019 2 20 .Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice
ИСТОЧНИК KP.RU
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