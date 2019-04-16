У куклы, прототипом для которой стала Алина Загитова из Ижевска, появилась игрушечная Масару

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-16T15:43:49+03:00

А также домик с подсветкой

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Один из магазинов игрушек создал куклу, прототипом для которой стала чемпионка мира из Ижевска Алина Загитова. После того, как фигуристка приходила на программу «Вечерний Ургант» со своей любимицей – собакой Масару, производители решили сделать кукле маленькую собаку.

Фото: instagram.com/dollsempire.ru

- Чтобы куколке было не одиноко, мы добавили ей питомца, как у Алины - это щенок Масару, - написали на своей странице создатели куклы.

Куклу и ее щенка поместили в домик с подсветкой, в котором создатели игрушки планируют подарить ее Алине Загитовой. На данный момент выпущен всего один экземпляр этой куклы, но в дальнейшем компания планирует выпустить серию кукол для широкой продажи.

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Чемпионка мира Алина Загитова и Масару в Хрустальном 2019 2 20 .Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

ИСТОЧНИК KP.RU