Долгострой в ЖК «Родниковый край» в Удмуртии начали сносить

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-17T09:45:58+03:00

В 2018 году у жилого комплекса сменился застройщик

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии начали сносить долгострой в Хохряках ЖК «Родниковый край». Об этом сообщается в группе Дольщики ЖК «Родниковый край» ВКонтакте.

- Минус 2 дома, процесс идёт!!!, - написали в сообществе.

Фото: vk.com/rodnikovyi_krai

Напомним, что в 2018 году у жилого комплекса сменился застройщик в было принято решение о сносе построек. От недобросовестного застройщика пострадали 172 дольщика.

Кстати, ЖК «Родниковый край» планируется сдать 15 сентября 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В Хохряках в ЖК "Родниковый край" начали работы с долгостроями.

- Власти назвали дату, когда завершат строительство ЖК «Родниковый край» под Ижевском.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Программа для улучшения работы компьютера обошлась пенсионеру из Удмуртии в 70 тысяч рублей.

- В Удмуртии начали ставить прививки от кори. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU