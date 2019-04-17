Долгострой в ЖК «Родниковый край» в Удмуртии начали сносить
В Удмуртии начали сносить долгострой в Хохряках ЖК «Родниковый край». Об этом сообщается в группе Дольщики ЖК «Родниковый край» ВКонтакте.
- Минус 2 дома, процесс идёт!!!, - написали в сообществе.
Фото: vk.com/rodnikovyi_krai
Напомним, что в 2018 году у жилого комплекса сменился застройщик в было принято решение о сносе построек. От недобросовестного застройщика пострадали 172 дольщика.
Кстати, ЖК «Родниковый край» планируется сдать 15 сентября 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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