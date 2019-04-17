2019-04-17T09:45:58+03:00
Общество

Долгострой в ЖК «Родниковый край» в Удмуртии начали сносить

В 2018 году у жилого комплекса сменился застройщик
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/rodnikovyi_kraiФото: vk.com/rodnikovyi_krai
Изменить размер текста:

В Удмуртии начали сносить долгострой в Хохряках ЖК «Родниковый край». Об этом сообщается в группе Дольщики ЖК «Родниковый край» ВКонтакте.

- Минус 2 дома, процесс идёт!!!, - написали в сообществе.

Фото: vk.com/rodnikovyi_krai

Фото: vk.com/rodnikovyi_krai

Напомним, что в 2018 году у жилого комплекса сменился застройщик в было принято решение о сносе построек. От недобросовестного застройщика пострадали 172 дольщика.

Кстати, ЖК «Родниковый край» планируется сдать 15 сентября 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В Хохряках в ЖК "Родниковый край" начали работы с долгостроями.

- Власти назвали дату, когда завершат строительство ЖК «Родниковый край» под Ижевском.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Программа для улучшения работы компьютера обошлась пенсионеру из Удмуртии в 70 тысяч рублей.

- В Удмуртии начали ставить прививки от кори. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Елизавета Туктамышева попрощалась со своим «горячим» номером
Улицу 10 лет Октября в Ижевске засыпало мусором
Программа для улучшения работы компьютера обошлась пенсионеру из Удмуртии в 70 тысяч рублей
Около 1000 человек в Удмуртии были привиты от кори
200 000 рублей похитили у жителя Удмуртии под предлогом продажи трактора
Ижевские школьники примут участие в Вахте памяти в Брестской крепости
117 ижевчан написали на «отлично» «Тотальный диктант»
Удмуртский дебют: Ижевск и Воткинск завоевали право принять Суперфиналы России по шахматам
У куклы, прототипом для которой стала Алина Загитова из Ижевска, появилась игрушечная Масару
Несколько пассажиров упали в автобусе Ижевска
В Удмуртии пенсионерка заплатила «налог» почти 500 тысяч рублей
Усиление северного ветра ожидается с 16 на 17 апреля в Удмуртии
В Ижевске разрабатывают решение проблемы с обшарпанными фасадами
Уникальный аттракцион появился в Летнем саду в Ижевске
Тротуары в Ижевске могут начать делать из брусчатки
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск»: онлайн-трансляция
Незаконно открытое казино в Удмуртии обнаружили сотрудники полиции
Солнечный человек и ежик из гвоздей: необычные скульптуры поселились на одной из улиц Ижевска