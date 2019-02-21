Долгострой в ЖК «Родниковый край» в Удмуртии начали сносить

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-21T16:21:37+03:00

В 2018 году у жилого комплекса сменился застройщик

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В Удмуртии начали сносить долгострой в жилом комплексе «Родниковый край». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

- От недобросовестного застройщика пострадали 172 дольщика, но в 2018 году у жилого комплекса сменился застройщик и было принято решение о сносе построек, - сообщает ведомство.

По словам представителя застройщика, работы по демонтажу уже начались, все четыре дома будут разобраны.

- Мы проводили несколько экспертиз зданий и увидели, что все объекты построены с нарушениями. Разбор будет осуществлен до фундаментов, которые будут усилены. Проект усиления фундаментов уже есть, – подтвердил представитель застройщика.

Также на встрече обсудили вопрос с коммуникациями.

- В бюджете Удмуртии уже предусмотрено финансирование работ по проектированию объектов водоснабжения и водоотведения. Ведутся переговоры с ресурсоснабжающими организациями, сети которых расположены в непосредственной близости к жилому комплексу. Этот вопрос республика берёт на себя. Цель – синхронизировать строительство коммунальной инфраструктуры с возведением домов, – резюмировала заместитель министра строительства Удмуртии Ольга Дубовцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU