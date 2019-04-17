2019-04-17T10:09:30+03:00
Общество

Улицу 10 лет Октября в Ижевске засыпало мусором

Фотографии улицы с мусором разлетелись по соцсетям
Дарья ПОРСЕВАИгорь БОБРОВ
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Фото: ИГГСФото: ИГГС
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В Ижевске, 16 апреля, во вторник, пользователи соцсетей выложили фотографии улицы 10 лет Октября, на которой было разбросано много мусора.

Фото: ИГГС

Фото: ИГГС

- Муниципальной милиции поручение дано, мы пытаемся через камеры выяснить. Сразу, как только прошло сообщение. Но тот, кто сообщил не обратил внимание, что произошло и как это случилось, что рассыпали мусор. Муниципальная милиция выясняет, - прокомментировал ситуацию глава города Олег Бекмеметьев.

Очевидцы, в комментариях сообщили, что это буклеты и пристрелочные мишени.

Фото: пресс-служба благоустройства Ижевска

Фото: пресс-служба благоустройства Ижевска

По информации служба благоустройства Ижевска, дорожные службы оперативно убирали мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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