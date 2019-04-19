Аварийный мост перекрыли в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-19T08:41:02+03:00

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В Ижевске в мкрн Новый Игерман 18 апреля перекрыли аварийный мост. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 19 апреля на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города было принято решение сделать на месте аварийного моста малый автодорожный разборный мост. Подъездные пути к временному мосту отсыпать, - сообщает ведомство.

Работы будут проведены в течение двух суток, по временному мосту сможет проезжать техника грузоподъемностью до 50 тонн.

Фото: пресс-служба администрации города

На данный момент проезд в микрорайон со стороны Славянского шоссе или через мкрн «Орловское».

Для того, чтобы начать работы по реконструкции моста, решается вопрос по обустройству объездной дороги. В этом году разработают проектную документацию, в 2020 году планируется приступить к реконструкции моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU