СЕГОДНЯ 06:56 2019-04-23T06:56:44+03:00

Уже демонтированы старые плиты, опоры и стойки моста

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В Ижевске продолжается ремонт моста в микрорайоне Новый Игерман, который был закрыт 18 апреля. На экстренном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Ижевска было принято решение на месте аварийного моста установить малый автодорожный разборный мост (МАРМ).

Фото: пресс-служба администрации города

Как рассказали в администрации города, уже демонтированы старые плиты, опоры и стойки моста, ведутся монтажные работы, которые должны завершиться в течение недели.

Отметим, что временное мостовое сооружение обеспечит доступность к поселку Новый Игерман и беспрепятственный проезд техники грузоподъемностью до 50 тонн. Сейчас в микрорайон можно проехать со стороны Славянского шоссе или через мкрн «Орловское».

Фото: пресс-служба администрации города

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ИСТОЧНИК KP.RU