Еще один провал на дороге устранили в Ижевске
В Ижевске 22 апреля произошел очередной провал на дороге. Об этом сообщили в группе «Благоустройство Ижевска» ВКонтакте.
В тот же день сотрудники «Ижводоканала» ликвидировали яму.
Фото: izh_blagoustroystvo
- Провал на пересечении переулка Спартаковский и ул. Парковой ликвидирован силами предприятия Ижводоканал. Асфальтирование будет проведено, когда позволит погода, - сообщили в группе.
Напомним, что это не первый провал дорожного полотна в этом году. Провал на улице Советской в Ижевске ликвидировали.
- Дорожные службы устранили провал на улице Советская в Ижевске. Что из этого получилось.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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