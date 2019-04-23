2019-04-23T10:57:27+03:00
Общество

Еще один провал на дороге устранили в Ижевске

Яма образовалась 22 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: izh_blagoustroystvoФото: izh_blagoustroystvo
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В Ижевске 22 апреля произошел очередной провал на дороге. Об этом сообщили в группе «Благоустройство Ижевска» ВКонтакте.

В тот же день сотрудники «Ижводоканала» ликвидировали яму.

Фото: izh_blagoustroystvo

Фото: izh_blagoustroystvo

- Провал на пересечении переулка Спартаковский и ул. Парковой ликвидирован силами предприятия Ижводоканал. Асфальтирование будет проведено, когда позволит погода, - сообщили в группе.

Напомним, что это не первый провал дорожного полотна в этом году. Провал на улице Советской в Ижевске ликвидировали.

- Дорожные службы устранили провал на улице Советская в Ижевске. Что из этого получилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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