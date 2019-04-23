«Я шила похожие костюмы для эротических шоу»: Дизайнер Мария Евстигнеева о костюме Алины Загитовой

СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-23T13:43:45+03:00

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Дизайнер Мария Евстигнеева высказала мнение по поводу костюмов для показательных выступлений фигуристок Алины Загитовой и Елизаветы Туктамышевой. Об этом сообщает портал sports.ru.

О костюме Алины Загитовой «Лара Крофт»

- Мне нравится. Я еще в 90-х годах шила похожие костюмы для эротических шоу. Если это эстетически красиво, почему нет. Мне она кажется красивой. Но всем понравиться невозможно. Есть люди, которые за, есть, которые против. И это значит, костюм удался. С Алиной еще присутствует такой момент, что ей всего 16 лет. Наверное, поэтому люди так высказываются. Но слушайте – а в 30-40 лет вы скажете, что она уже старая и зачем это напялила, - сказала Мария.

О костюме «горячей бортпроводницы» Туктамышевой

Фото: REUTERS

- У нее, на мой взгляд, все было бы нормально, если бы не лифчик. То есть если бы это было сшито, тогда да, но бытовой лифчик на соревнования надевать все-таки нельзя. Было бы это включено каким-то образом в костюм – тогда пускай, это может эстетически быть красиво. С другой стороны, это шоу, результат есть – про нее говорят. Может быть, так и надо, если такая цель у человека была, - поделилась дизайнер.

Напомним, Алина Загитова не так давно приняла участие в грандиозном шоу «Чемпионы на льду». Чем она удивляла зрителей.

Елизавета Туктамышева. Показательные выступления. Skate Canada. Гран-при по фигурному катанию.Елизавета Туктамышева выступила с показательной программой в рамках Skate Canada, второго турнира серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19. Елизавета Туктамышева на Skate Canada: короткая программа, произвольная программа.

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ИСТОЧНИК KP.RU