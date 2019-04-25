2019-04-25T16:28:21+03:00
Общество

В сети появились фотографии чемпионки мира Алины Загитовой из журнала Numer

Фотосессия проходила 26 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/alina_queen_of_iceФото: vk.com/alina_queen_of_ice
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В сети появились фотографии из японского журнала Numero, для которого фотографировалась Олимпийская чемпионка, чемпионка мира Алина Загитова.

Фотосессия проходила 26 марта, после нее Алина высказала свое впечатление о прошедшем дне.

- На днях у меня была фотосъемка для одного модного журнала в Японии. Примерила образы Dior, Dolce&Gabbana, Givenchy и McQueen. Спасибо за предоставленную возможность и, конечно, мейкап - было здорово. Ждём больше фотографий в конце апреля, - написала Алина.

Кстати, первого тренера Алины Загитовой отметили в Ижевске.

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Alina Zagitova фотосессия для японского журнала .Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

ИСТОЧНИК KP.RU

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