В зоопарке Ижевска на свет появился милейший козленок
В Ижевском зоопарке пополнение – милейший камерунский козленок родился 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
- У козла Азамата и козочки Ночки родилась девочка, имя ей еще не дали. Сотрудники зоопарка еще в раздумьях, но между собой называют ее Розочкой. Она уже выходит на улицу, о ней заботится абсолютно каждый питомец вольера: мама, родственники козы и даже альпака и овечки, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
Вольер с порцией милоты называется «Домашний двор», на них можно посмотреть в любое время.
Напомним, в Ижевском зоопарке поселился «зеленый единорог»! Подробнее.
Еще несколько новых обитателей зоопарка, кто они, узнаете на сайте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- После зимы в зоопарке Ижевска открывает свои двери смотровая башня. В какие дни и кто сможет посетить башню, читайте на сайте.
- Хорошие новости: зоопарк Удмуртии будет работать дольше. Посетителей ждут и другие сюрпризы.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»