2019-04-26T15:56:41+03:00
Общество

В зоопарке Ижевска на свет появился милейший козленок

Он родился 15 апреля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевском зоопарке пополнение – милейший камерунский козленок родился 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

- У козла Азамата и козочки Ночки родилась девочка, имя ей еще не дали. Сотрудники зоопарка еще в раздумьях, но между собой называют ее Розочкой. Она уже выходит на улицу, о ней заботится абсолютно каждый питомец вольера: мама, родственники козы и даже альпака и овечки, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Вольер с порцией милоты называется «Домашний двор», на них можно посмотреть в любое время.

Напомним, в Ижевском зоопарке поселился «зеленый единорог»! Подробнее.

Еще несколько новых обитателей зоопарка, кто они, узнаете на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- После зимы в зоопарке Ижевска открывает свои двери смотровая башня. В какие дни и кто сможет посетить башню, читайте на сайте.

- Хорошие новости: зоопарк Удмуртии будет работать дольше. Посетителей ждут и другие сюрпризы.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Достоверной информации о ввозе дельфинов в Удмуртию нет»: ГУ ветеринарии республики о ситуации с дельфинарием
Уборку улиц Ижевска должны завершить к 12 июня
Строительство временного моста через микрорайоне Новый Игерман в Ижевске завершено
Флешмоб «Песни Победы всем офисом» поддержали более 50 коллективов со всей Удмуртии
Ветераны Великой Отечественной войны в Ижевске смогут бесплатно ездить на автобусах
«Ростелеком» поддержал «Ночь карьеры в IT» в Ижевске
За три месяца 2019 года в Ижевске произошло 69 ДТП из-за плохих дорожных условий
Более 400 кг санкционных яблок уничтожили в Ижевске
Суперфиналы чемпионатов России по шахматам пройдут в Удмуртии
Жителя Удмуртии, который бил свою жену, будут судить
На Центральной площади в Ижевске продолжается ремонт
Виновник ДТП в Ижевске скрылся с места происшествия
Пилотный проект на предоставление льготной ипотеки стартовал в Удмуртии