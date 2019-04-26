В зоопарке Ижевска на свет появился милейший козленок

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-26T15:56:41+03:00

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В Ижевском зоопарке пополнение – милейший камерунский козленок родился 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

- У козла Азамата и козочки Ночки родилась девочка, имя ей еще не дали. Сотрудники зоопарка еще в раздумьях, но между собой называют ее Розочкой. Она уже выходит на улицу, о ней заботится абсолютно каждый питомец вольера: мама, родственники козы и даже альпака и овечки, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Вольер с порцией милоты называется «Домашний двор», на них можно посмотреть в любое время.

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Еще несколько новых обитателей зоопарка, кто они, узнаете на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU