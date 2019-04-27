2019-04-27T16:49:20+03:00
Общество

В Ижевске открылся Летний сад

Уже скоро сезон стартует и в фан-зоне
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/izhpark18Фото: vk.com/izhpark18
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В субботу, 27 апреля, стартовал сезон в Летнем саду, что на улице Горького в Ижевске. На данный момент уже работают аттракционы Cozmo Jet, музыкальный экспресс Cotton club, Ретро, Колесо обозрения, Автодром, Ракушки, Гусеница, Свадебная карусель, Каравелла и так далее.

Фото: vk.com/izhpark18

Фото: vk.com/izhpark18

Во время открытия всех пришедших ждала ярмарка Hand Made, детская анимация и выступление группы «FM».

Фото: vk.com/izhpark18

Фото: vk.com/izhpark18

Кстати, в новом сезоне в Летнем саду появятся 4 новых аттракциона. Уже сейчас там устанавливают две карусели. Как в целом город готовиться встречать лето, можно узнать в нашем материале.

Фото: vk.com/izhpark18

Фото: vk.com/izhpark18

А с 1 мая сезон начнется в фан-зоне, которая расположена около парка Кирова. Уже 10 мая будем транслировать игры Чемпионата Мира по хоккею.

Фото: vk.com/izhpark18

Фото: vk.com/izhpark18

Фото: vk.com/izhpark18

Фото: vk.com/izhpark18

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ИСТОЧНИК KP.RU

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