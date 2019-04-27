В Ижевске открылся Летний сад
В субботу, 27 апреля, стартовал сезон в Летнем саду, что на улице Горького в Ижевске. На данный момент уже работают аттракционы Cozmo Jet, музыкальный экспресс Cotton club, Ретро, Колесо обозрения, Автодром, Ракушки, Гусеница, Свадебная карусель, Каравелла и так далее.
Фото: vk.com/izhpark18
Во время открытия всех пришедших ждала ярмарка Hand Made, детская анимация и выступление группы «FM».
Фото: vk.com/izhpark18
Кстати, в новом сезоне в Летнем саду появятся 4 новых аттракциона. Уже сейчас там устанавливают две карусели. Как в целом город готовиться встречать лето, можно узнать в нашем материале.
Фото: vk.com/izhpark18
А с 1 мая сезон начнется в фан-зоне, которая расположена около парка Кирова. Уже 10 мая будем транслировать игры Чемпионата Мира по хоккею.
Фото: vk.com/izhpark18
Фото: vk.com/izhpark18
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Группа «Rauf & Faik» выступит с благотворительным концертом в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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