2019-04-30T15:47:12+03:00
Общество

В Летнем саду Ижевска запустят новый аттракцион

Его смогут посетить все пришедшие от 13 лет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/izhpark18Фото: vk.com/izhpark18
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В Летнем саду им. Горького в Ижевске 1 мая запускается новый аттракцион «Тополь». Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска.

- «Тополь» сделан в виде ракеты, в самом начале он поднимает цепочные качели на высоту порядка 50 метров, а затем начинает раскручивать их с приличной скоростью, после чего опускает на землю, - сообщается в группе.

Фото: vk.com/izhpark18

Фото: vk.com/izhpark18

Аттракцион подойдет настоящим любителям адреналина. Он рассчитан на посетителей от 13 лет и ростом от 130 см. Стоимость такого удовольствия – 160 рублей с человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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