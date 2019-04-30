Самый богатый депутат госсовета Удмуртии заработал за год около 111 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:05 2019-04-30T17:11:46+03:00

А из супруг больше всех заработала жена Алексея Малюка

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Во вторник, 30 апреля, депутаты государственного совета Удмуртии отчитались о доходах и имуществе за 2018 год. Судя по документам, наибольший доход получил Владимир Паршин – 110 977 566,13 руб. (фракция «Единая Россия»). Он задекларировал также 88 земельных участков разной площади, 15 жилых домов, 12 сооружений, 37 нежилых зданий, 2 помещения и ½ квартиры. Кроме того, в собственности есть автомобиль Land Rover Range Rover.

Чуть меньше заработал Андрей Волков (фракция «Единая Россия») - 106 603 523,53. Среди задекларированного имущества: 5 земельных участков, ½ земельного участка, 1/6 земельного участка, 5 жилых домов, 4 квартиры, два гаража, 1 баня, объект незавершенного строительства, строение, помещение и сооружения в собственности 0/1. Из транспорта есть моторная лодка Б/К FI-00491, маломерное судно (моторная лодка) BUSTER XXL, прицеп МЗСА 81771d.

Волков Андрей Александрович (слева) Малюк Алексей Михайлович в (центре)Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Далее по доходам стоит Алексей Малюк (фракция «Единая Россия»). Его доход за 2018 год составил 87 328 228,34 руб. Из имущества: 7 земельных участков, 4 нежилых здания, 2 нежилых помещения, квартира и гараж. Его супруга задекларировала доход в 90 256 741,75 и транспорт - ЛАДА гранта 219060, КИА Спектра (FB2272), Лада гранта 219060, ЗИЛ 431410, ГАЗ 3717 ОА, ГАЗ 2705, ГАЗ 2775 -01, ГАЗ 330210, ГАЗ 33022, ГАЗ 330270, 3009 АЗ, автофургон, ГАЗ 33302 2834 ХЕ, ГАЗ 3302 172412, ЗИЛ 450850, 3009 Z6 3009 Z6, погрузчик универсальный малогабаритный ПУМ - 500У, погрузчик фронтальный ПК -27 -03 -00.

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ИСТОЧНИК KP.RU