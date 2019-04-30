Самый «бедный» депутат госсовета Удмуртии заработал за 2018 год почти 416 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-30T16:59:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты госсовета Удмуртии отчитались о доходах за 2018 год. Судя по декларациям, меньше всех за 2018 год заработал Алексей Конорюков (фракция КПРФ) - 415 872,13. В его собственности есть земельный участок и квартира.

Михаил Лебедев (фракция «Единая Россия») - 524 000 рублей. Из имущества ему принадлежит 4 земельных участка, квартира и объект незавершенного строительства. Среди техники указан трактор МТЗ-80 и прицеп тракторный 2ПТС4 4М887Б 2ПТС4 4М8887Б. Супруга Михаила Викторовича задекларировала 3 627 254,67.

Лебедев Михаил

Далее идет Фарид Юнусов (фракция «Справедливая Россия») с доходом в 527 451,71 рублей. Ему принадлежит 42 земельных участка, жилой дом, две квартиры, два гараж-бокса и пять нежилых помещений. Указан автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ 350D.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самый богатый депутат госсовета Удмуртии заработал за год около 111 миллионов рублей (продолжение).

ИСТОЧНИК KP.RU