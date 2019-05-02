Ремонт дорог начали в Ижевске
В Ижевске 1 мая стартовал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Дорожники вышла на переулок Прасовский, где предстоит выровнять дорожное полотно, поднять шесть смотровых колодцев, отремонтировать тротуар и заменить бордюрные камни. Работы планируют завершить уже 7 мая.
2 мая ремонтные работы начнутся улице Бабушкина, а 3 мая - на Удмуртской от ул. Ленина до ул. Краева.
Напомним, Ремонт дорог начался в Удмуртии. С какого города стартовали работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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