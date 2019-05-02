Ремонт дорог начали в Ижевске

2 Май 09:16 2019-05-02T09:16:42+03:00

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В Ижевске 1 мая стартовал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожники вышла на переулок Прасовский, где предстоит выровнять дорожное полотно, поднять шесть смотровых колодцев, отремонтировать тротуар и заменить бордюрные камни. Работы планируют завершить уже 7 мая.

2 мая ремонтные работы начнутся улице Бабушкина, а 3 мая - на Удмуртской от ул. Ленина до ул. Краева.

Напомним, Ремонт дорог начался в Удмуртии. С какого города стартовали работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU