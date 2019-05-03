Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова учится водить машину
Видео есть в ее аккаунте в Instagram
vk.com(Алина Загитова|Alina Zagitova [OFFICIAL])
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Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова учится водить автомобиль. Соответствующее видео появилось в разделе Storie в Instagram.
На видео показано, как спортсменка управляет машиной где-то в деревенской местности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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