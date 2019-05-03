2019-05-03T10:35:25+03:00
Общество

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова учится водить машину

Видео есть в ее аккаунте в Instagram
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
vk.com(Алина Загитова|Alina Zagitova [OFFICIAL])vk.com(Алина Загитова|Alina Zagitova [OFFICIAL])
Изменить размер текста:

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова учится водить автомобиль. Соответствующее видео появилось в разделе Storie в Instagram.

На видео показано, как спортсменка управляет машиной где-то в деревенской местности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Добро пожаловать домой: чемпионка мира Алина Загитова прилетела в Ижевск

Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова лидирует по итогам голосования в рейтинге «Форбс»

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова управляет автомобилем.Олимпийская чемпионка практикуется в вождении

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии полицейские разыскали пропавших школьников
Мальчик из Ижевска сбежал после того, как его сбила машина
Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии
Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Ижевске появится улица Ламшурская
На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону