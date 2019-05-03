Зараженные хризантемы из Кении уничтожили в Ижевске
Опасные цветы сожгли
фото: Алена Селезнева
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Несколько сотен зараженных срезов цветов из Кении обнаружили в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
В ходе проверки более чем 46 тыс. срезов растений из Израиля, Кении, Колумбии и Эквадора специалисты выявили опасные образцы. 640 хризантем оказались предрасположены к «белой ржавчине».
Опасные образцы изъяли при содействии собственника и сожгли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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