Два спасательных поста открыли на Каме в Удмуртии
Там круглосуточно дежурят добровольцы
vk.com (ОСВОД УР)
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Два общественных спасательных поста открыли в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД по республике.
На спаспостах идет круглосуточное дежурство. Они перекрывают центральную и южную часть Сарапула по акватории Камы.
В распоряжении добровольцев три скоростных катера, две единицы автотранспорта и спасательное оборудование.
Добровольцы заступили на дежурство 1 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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