2019-05-03T08:16:13+03:00
Общество

Два спасательных поста открыли на Каме в Удмуртии

Там круглосуточно дежурят добровольцы
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Два общественных спасательных поста открыли в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД по республике.

На спаспостах идет круглосуточное дежурство. Они перекрывают центральную и южную часть Сарапула по акватории Камы.

В распоряжении добровольцев три скоростных катера, две единицы автотранспорта и спасательное оборудование.

Добровольцы заступили на дежурство 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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