10 дней голодовки: борющийся за права дельфинов житель Ижевска намерен держаться до конца

3 Май 15:12 2019-05-03T15:17:34+03:00

7 мая в городе пройдет митинг за запрет передвижных дельфинариев в России

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Житель Ижевска Андрей Перевозчиков голодает уже 10 дней, требуя запретить в России передвижные дельфинарии. «Комсомолка» пообщалась с зоозащитником.

По словам Андрея, он хорошо себя чувствует. Приезжавшие накануне медики обследовали его, сказав, что никаких опасений для здоровья нет, единственное – немного повышено артериальное давление.

- После снега, который недавно выпал, уже ничего не страшно. Друзья привезли мне теплые вещи и хорошую палатку, - поделился зоозащитник.

Как рассказал Андрей Перевозчиков, его поддерживают не только жители Ижевска и России, но и зарубежья. Ему пишут из США, Канады, стран Европы. Обращаются не только со словами поддержки, но и конкретными советами и реальной помощью. Так, ему помогает команда юристов: специалисты занимаются оформлением различных документов, в частности – разрешением на организацию митинга.

Отметим, что митинг за запрет передвижных дельфинариев в Ижевске пройдет 7 мая на площадке у Нацбиблиотеки Удмуртии.

- Пока что мы решаем, буду ли я лично на митинге, потому что мне бы не хотелось покидать свой пост, сейчас я отлучаюсь только в туалет, - рассказал ижевчанин.

По его информации, дельфинов привезли примерно в 3:30 2 мая. По подсчетам зоозащитников, животные были в пути порядка 11,5 часов.

Андрей Перевозчиков уверен, что его акция успешно завершится и не намерен прекращать голодовку. Сегодня несколько зоозащитников встретились с представителями правительства удмуртии. Результаты переговоров планируют опубликовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU