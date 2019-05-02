Чемпионка мира Алина Загитова исполнила мечту слепой девочки из Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-02T16:02:14+03:00

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Чемпионка мира Алина Загитова встретилась со слепой девочкой из Удмуртии. Тем самым исполнив мечту Снежаны Черепановой, которая хотела встретиться с чемпионкой. Встреча проходила без журналистов и камер.

Совместные фотографии Алины и Снежаны появились в соцсети девочки. На них видно, что Алина Загитова рассказывает поклоннице, возможно, о спорте. Также на фото чемпионка вместе со Снежаной побывали в репетиционном зале.

Напомним, встречу девочке пообещал ведущий Андрей Малахов, который объявил об этом в эфире передачи «Прямой эфир» (16+).

- В воскресенье на Пасху она готова с тобой встретиться и даже сделать тебе маленькое пробное занятие на катке вместе. Так что на Пасху твоя мечта осуществится. Это будет без камер. Вы встретитесь, пообщаетесь, обсудите все, - сказал ведущий.

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чемпионка мира Алина Загитова за рулем машины в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU