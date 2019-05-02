2019-05-02T16:02:14+03:00
Спорт

Чемпионка мира Алина Загитова исполнила мечту слепой девочки из Удмуртии

Она встретилась со Снежаной Черепановой
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: соцсети Снежаны ЧерепановойФото: соцсети Снежаны Черепановой
Изменить размер текста:

Чемпионка мира Алина Загитова встретилась со слепой девочкой из Удмуртии. Тем самым исполнив мечту Снежаны Черепановой, которая хотела встретиться с чемпионкой. Встреча проходила без журналистов и камер.

Совместные фотографии Алины и Снежаны появились в соцсети девочки. На них видно, что Алина Загитова рассказывает поклоннице, возможно, о спорте. Также на фото чемпионка вместе со Снежаной побывали в репетиционном зале.

Напомним, встречу девочке пообещал ведущий Андрей Малахов, который объявил об этом в эфире передачи «Прямой эфир» (16+).

- В воскресенье на Пасху она готова с тобой встретиться и даже сделать тебе маленькое пробное занятие на катке вместе. Так что на Пасху твоя мечта осуществится. Это будет без камер. Вы встретитесь, пообщаетесь, обсудите все, - сказал ведущий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Чемпионка мира Алина Загитова прилетела в Ижевск. Как ее встретили фанаты.

- "Форбс" подвел промежуточные итоги голосования, где была представлена Алина Загитова.

- Эксклюзивные фотографии Алины Загитовой появились в сети. Она принимала участие в фотосессии для японского журнала.

чемпионка мира Алина Загитова за рулем машины в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Численность населения в Удмуртии продолжает сокращаться
66-летнюю пенсионерку из Удмуртии задержали за мошенничество
Испытания теплосетей в Ижевске начнутся до окончания отопительного сезона
На трассе Удмуртии в ДТП погибли два человека
Появится ли магазин IKEA в Ижевске?
7 и 8 мая в одном из трамваев Ижевска будут звучать песни военных лет
Ремонт дорог начали в Ижевске
Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра
Народная артистка СССР Нани Брегвадзе посетит Ижевск
Более 50 тысяч ижевчан приняли участие в первомайских демонстрациях
Последний выпуск программы «Живу в Ижевске» показали в эфире телеканала «ТНТ-Новый регион»
В Удмуртии полицейские изъяли фальсификат на сумму 8 млн рублей
Пропала жительница Удмуртии
Чемпионка мира Алина Загитова прилетела в Ижевск: онлайн-трансляция
«Экомен за чистый город!»: ижевчане могут выиграть детский конструктор
Бешеная собака напала на трех человек в Удмуртии
В программе «Следствие вели…» рассказали про ижевского маньяка