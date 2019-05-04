Грандиозное шоу группы «Руки Вверх!» пройдет в Ижевске

4 Май 10:32 2019-05-04T10:32:56+03:00

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FanGid и Продюсерский центр «Овация» представляет в Ижевске грандиозные шоу всенародно любимой группы «Руки Вверх!». Их концерты всегда проходят с неизменным аншлагом. Дискотека нон-стоп, ностальгические медленные танцы, световое шоу, спецэффекты и сюрпризы – солист группы Сергей Жуков знает, как устроить грандиозный праздник.

Весенний тур по России самой «нестареющей группы» отечественной поп-сцены приурочен к их 22-летию. В далеком 1996 году музыканты представили свои песни «Малыш» и «Студент», которые практически сразу взлетели на первые строчки различных хит-парадов. Сейчас в их копилке 7 статуэток премии «Золотой граммофон», они неизменные лауреаты «Песни года» и победители премий «Муз ТВ» и «RU.TV».

В 2018 году Сергей Жуков и группа выпустили несколько клипов, записали дуэт с «Little Big», собравший на YouTube более 13 млн просмотров, и трогательную композицию «Наши дети» совместно со Стасом Михайловым.

В программе нового шоу, которое услышат ижевчане, не только свежие композиции группы, но и известные давно полюбившиеся хиты прошлых лет: «Чужие губы», «18 мне уже», «Танцуй без меня», «Он тебя целует»… Даже спустя годы эти песни продолжают дарить зрителям все те же эмоции, что и 22 год назад.

Вы обязательно должны это увидеть!

Когда: 8 мая в 19:00

Где: Ледовый дворец «Ижсталь» (ул. Удмуртская, 222)

Заказать билеты онлайн можно на сайте продюсерского центра «Овация».

ИСТОЧНИК KP.RU