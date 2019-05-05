2019-05-05T11:27:19+03:00
Спорт

Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила «Зенит» с победой

Команда стала досрочным чемпионом России этого сезона
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/liza_tuktik/Фото: instagram.com/liza_tuktik/
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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева в социальной сети поздравила с досрочной победой петербургский «Зенит» в сезоне 2018/19.

- «Зенит» - чемпион! Ура!, - написала в своем инстаграм девушка.

Напомним, Елизавета Туктамышева с 2011 года живет в Санкт-Петербурге и тренируется у Алексея Мишина.

Также фигуристка пробует себя в новой роли. Она стала ведущей программы «Туктамышева+», где берет интервью у футболистов «Зенита».

Фигуристка Елизавета Туктамышева пробует себя в новой роли.

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Елизавета Туктамышева. Финал Кубка России 2019 Произвольная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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