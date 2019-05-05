Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила «Зенит» с победой

5 Май 11:27 2019-05-05T11:27:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева в социальной сети поздравила с досрочной победой петербургский «Зенит» в сезоне 2018/19.

- «Зенит» - чемпион! Ура!, - написала в своем инстаграм девушка.

Напомним, Елизавета Туктамышева с 2011 года живет в Санкт-Петербурге и тренируется у Алексея Мишина.

Также фигуристка пробует себя в новой роли. Она стала ведущей программы «Туктамышева+», где берет интервью у футболистов «Зенита».

Фигуристка Елизавета Туктамышева пробует себя в новой роли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- «Этот сезон – взрыв в моей жизни!»: Елизавета Туктамышева оценила свои выступления.

- Елизавета Туктамышева попрощалась со своим "горячим" номером.

- Российская фигуристка раскритиковала номер с раздеванием Елизаветы Туктамышевой. Что ответила Елизавета на критику.

Елизавета Туктамышева. Финал Кубка России 2019 Произвольная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU