Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила «Зенит» с победой
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева в социальной сети поздравила с досрочной победой петербургский «Зенит» в сезоне 2018/19.
- «Зенит» - чемпион! Ура!, - написала в своем инстаграм девушка.
Напомним, Елизавета Туктамышева с 2011 года живет в Санкт-Петербурге и тренируется у Алексея Мишина.
Также фигуристка пробует себя в новой роли. Она стала ведущей программы «Туктамышева+», где берет интервью у футболистов «Зенита».
Фигуристка Елизавета Туктамышева пробует себя в новой роли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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