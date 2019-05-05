День Победы в Ижевске: музеи города подготовили праздничную программу

5 Май 14:27 2019-05-05T14:27:15+03:00

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К 9 мая Музеи Ижевска подготовили специальную программу. В День Победы горожане смогут посетить выставки, театрализованные представления и даже курс молодого бойца. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Так, в Национальном музее Удмуртии с 9:00 начнется патриотическая программа «День Победы в Арсенале». Также будут развернуты выставки «Победа ковалась в тылу», «Оружие отрядов специального назначения», «Фронтовой фотосалон» и «Треугольники судьбы». Кроме того, ижевчане смогут посетить тематические мастер-классы: «Голубь мира», «Портрет ветерана по фото» и «Гвоздика Победы».

В 11:00 начнется праздничная программа и музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова. Здесь пройдет семейный праздник «Победный май на улице Бородина», курс молодого бойца и викторины. Кроме того, на этой площадке показан спектакль «Холокост» театральной студии «Апрель». Горожане также смогут посетить выставки и поучаствовать в тактической игре.

Праздничные мероприятия в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств начнутся с 10.00. Для горожан здесь пройдет патриотическая программа «Под мирным небом», концерт песен и стихов Булата Окуджавы и акция «Память страны». Будут организованы творческие мастерские для детей и взрослых. Принять участие также можно будет в создании коллективного панно на оргалите «Цвет Победы» и в дискурсивном перформансе «Словарь войны».

На интерактивную экскурсию «Бери шинель, пошли домой» по выставке «Сто лет Василия Самарина» приглашает музей Ижевска. Здесь будут представлены фотографии, награды, личные документы и картины участника Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU