Сосна из Удмуртии может стать деревом года

5 Май 15:17 2019-05-05T15:17:55+03:00

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360-летняя сосна из с.Зура в Удмуртии участвует по всероссийском конкурсе «Дерево года-2019». Победителя выберут среди 12 номинантов из разных частей страны: Татарстана, Чечни, Ленинградской области, Северной Осетии-Алании, Калмыкии, Иркутской, Псковской, Ростовской и Ивановской областей, из Тамбова и Москвы.

Как говорится в описании, зуринская сосна одиноко растет на холме: сколько бы не пытались местные жители высадить там другие деревья – не приживаются.

Проголосовать за дерево из Удмуртии можно на сайте. Победитель станет участником конкурса «Европейское дерево года».

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ИСТОЧНИК KP.RU